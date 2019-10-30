Son Dakika Haberleri: ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Son Dakika Güncel ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

34 dakika önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınan karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınan karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
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