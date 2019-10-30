ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınan karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınan karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarıları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
(İHA)
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