Son Dakika Haberleri: Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika Güncel Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı

21 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.

Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.

Selen YALAZ/ANKARA, -


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
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