Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı
21 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.
Selen YALAZ/ANKARA, -
Askeri uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı