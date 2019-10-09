Son Dakika Haberleri: Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı (2)
Son Dakika Politika Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı (2)

Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı (2)

17 dakika önce

SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı (2), System.String[]

SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Sözcü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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