Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı (2)

SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" dedi.