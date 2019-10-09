Abd ankara büyükelçisi, dışişleri bakanlığı'na çağrıldı (2)
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SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMADışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
SÖZCÜ AKSOY'DAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" dedi.
Askeri uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderlerini arayarak operasyonla ilgili bilgi verdi Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı