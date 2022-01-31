ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, yeni atanan Flake ve eşi Cheryl Flake'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolo su Daria Darnell de katıldı. Kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünyayla olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi. Zira, bu yüzyılın şehirlerin yüzyılı olacağını düşünüyorum. Bu duyguyla, göreve geldiğim günden beri hem Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğiyle hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin, sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum" dedi.

"İSTANBUL'UN DA İYİ İLİŞKİLERİN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ OLMASINI DİLİYORUM"