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ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti

31.01.2022 18:01
ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, yeni atanan Flake ve eşi Cheryl Flake'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Görüşmeye, ABD İstanbul Başkonsolo su Daria Darnell de katıldı. Kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın en önemli şehirlerinden birisi ve dünyayla olan bağının en kuvvetli olması gereken kentlerden birisi. Zira, bu yüzyılın şehirlerin yüzyılı olacağını düşünüyorum. Bu duyguyla, göreve geldiğim günden beri hem Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğiyle hem de Sayın Başkonsolosla yürüttüğümüz güzel ilişkilerin, sizin bu yeni görev döneminizde çok daha iyi yerlere gelmesini elbette diliyorum" dedi.

"İSTANBUL'UN DA İYİ İLİŞKİLERİN ÖNEMLİ BİR MERKEZİ OLMASINI DİLİYORUM"

İmamoğlu, ziyaret öncesinde, restorasyon çalışmaları yaklaşık 6 ay sonra bitecek olan tarihi Bozdoğan Kemeri'nde incelemelerde bulunduğu bilgisini Büyükelçi Flake ile paylaştı. İmamoğlu, "Hemen yanı başımızdaki bir su kemerinde, 1'nci yüzyıldan kalma bir su kemeri temelini yerinde gördüğüm gibi; bugüne kadar gelen hem Roma döneminin hem Bizans döneminin hem de Osmanlı döneminin su kemerini hissederek burada sizi ağırlıyorum. Dolayısıyla dünyanın büyük bir mirasını İstanbul'da yaşattığımızı biliyorum. Bu duyguyla Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum" diye konuştu.Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İBB'nin,  "Askıda Fatura" projesinin, 2021 yılı 'Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazanmasına  değinen Flake, içeriği hakkında bilgi aldı. İstanbul'un kalabalık bir şehir olduğunu vurgulayan ve  nüfusunu merak eden Flake, Arizona'da 2 senatör olarak 7 milyonu temsil ettiklerini ifade etti. İmamoğlu ve Flake'in, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti
ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti
ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti
ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Ankara Büyükelçisi Flake İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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