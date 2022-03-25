ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, KSÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, KSÜ'yü ziyaret etti

25.03.2022 18:41
ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, KSÜ'yü ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (KSÜ) ziyarette bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (KSÜ) ziyarette bulundu.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Büyükelçi Flake'ye KSÜ'nün güncel durumu, "STE(A)M Unites Us" projesi ve hedeflerine ilişkin bilgiler verildiğini belirtti.

KSÜ'de teori ve uygulamayı bir arada sunan bir eğitim anlayışına sahip olduklarını aktaran Can, dijitalleşmeyi teşvik eden ve destekleyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarının altını çizdi.

Dijitalleşme sürecini hızlandırmak için üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısının geliştirilmesinde önemli aşamalar kat edildiğini belirten Can, "60 ülkeden 2 bin 500 öğrenci KSÜ'de eğitim görüyor. ABD ile öğrenci ve akademik personel değişim anlaşmalarını arttırmayı hedefliyoruz. Son olarak Utah State University ile ikili işbirliği imzaladık. ABD'den daha fazla öğrenci ve akademisyeni üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Ankara Büyükelçisi Flake ise Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KSÜ bünyesinde yürütülen "STE(A)M Unites Us" projesinin başarılı sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirten Flake, KSÜ ile proje ve değişim anlaşmaları noktasında yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Açıklamada, Cheryl Flake ve ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz'in de ziyarete eşlik ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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