ABD, anlaşmanın bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, anlaşmanın bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika

ABD, anlaşmanın bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı

6 saat önce

ABD, INF kapsamında yasaklı olan balistik füze anlaşmasının bozulmasının ardından balistik füze denemesi yaptı.

ABD, anlaşmanın bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı, System.String[]

ABD, INF kapsamında yasaklı olan balistik füze anlaşmasının bozulmasının ardından balistik füze denemesi yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından (INF) karşılıklı olarak çekilmesiyle birlikte balistik füze denemesi gerçekleştirdi. INF kapsamında test edilmesi ve fırlatılması yasak olan balistik füzenin anlaşmanın sonlanmasıyla fırlatıldığı açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan ve görüntüleri yayınlanan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler Dairesi ile 12 Aralık yerel saatle 08.30'da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Üssü'nde denedi. Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü" ifadeleri yer aldı.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987 yılında imzalanan anlaşmadan bu yaz Rusya ve ABD karşılıklı olarak çekilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için

Son Dakika Haberleri
16:45 Su altına gönül verenler bir araya geldi - Son Dakika
16:44 Bursa'da 'tekel bayi' cinayeti sanığına, ömür boyu hapis cezası isteniyor - Son Dakika
16:44 Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Son Dakika
16:43 Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci - Son Dakika
16:43 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, anlaşmanın bozulmasından sonra balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]