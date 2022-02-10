Üye Girişi
ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

10.02.2022 18:57
ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

ABD'nin, 2023'te yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (APEC) ev sahipliği yapacağı açıklandı.

ABD'nin, 2023'te yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne (APEC) ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, 2023 APEC Zirvesinin ev sahipliğini gerçekleştirecek.

Zirvenin Hint-Pasifik bölgesinin bağımsız ve serbest ekonomi rejiminin sürdürülebilmesi konusunda ABD ve bölgedeki müttefikler için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu yıl kasımda Tayland'ın ev sahipliğini yapacağı APEC Zirvesi, özellikle küresel ekonomik rekabet ve Hint-Pasifik bölgesindeki sorunlar nedeniyle ABD ile Çin arasındaki yarışın uluslararası arenaya yansıdığı bir buluşma olarak görülüyor.

APEC üyeleri, dünya nüfusunun yüzde 40'ına, dünya GSYMH'sinin yüzde 56'sına ve dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 48'ine sahip.

YORUMLAR
500

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 19:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, APEC 2023 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement