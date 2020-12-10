ABD, Arakanlı Müslüman mültecilerin Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesinden endişeli - Son Dakika

ABD, Arakanlı Müslüman mültecilerin Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesinden endişeli

10.12.2020 19:21
ABD, Arakanlı Müslüman mültecilerin Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesinden endişeli, System.String[]

ABD yönetimi, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları (Rohingya) Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamasından endişeli olduklarını belirterek, ülkeyi "mültecilerin insan haklarına saygı duymaya" davet etti.

ABD yönetimi, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları (Rohingya) Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamasından endişeli olduklarını belirterek, ülkeyi "mültecilerin insan haklarına saygı duymaya" davet etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, uzun süredir Bangladeş hükümetinin Arakanlı Müslüman mültecilere yaptığı ev sahipliğinden dolayı takdir etmiştir ancak 1642 Arakanlı Müslümanın Bhasan Char Adası'na yerleştirilmiş olmasından ve daha fazlasının da yerleştirilmesinin planlanmasından dolayı endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bu tür yeniden yerleştirmelerin Birleşmiş Milletler (BM) standartlarına uygun olması gerektiğini düşündüğüne vurgu yapılan açıklamada, "Bangladeş, mültecilerin isterse ana karadaki kamplara dönebileceğini söylemişti. Bangladeş hükümetini, bu sözünü tutmaya ve Bhasan Char'a yerleştirilen mültecilerin insan haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Bhasan Char'daki mültecilerin yaşam kaynaklarına ve eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere erişimi olmalıdır. " çağrısında bulunuldu.

Bhasan Char'a bağımsız tarafların giderek, Ada'nın yaşanabilirliğini kontrol etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "ABD aynı zamanda Myanmar yönetimini de Arakanlı Müslümanların topraklarına gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için gerekli şartları oluşturmaya bir kez daha davet ediyor." ifadesine yer verildi.

Arakanlı Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşımaya başlanması, insani yardım ve insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyordu.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Bangladeş, cuma günü Myanmar'daki baskı ve şiddetten kaçarak ülkeye sığınan Arakanlıları Bengal Körfezi açıklarında Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Müslüman, Bengal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Arakanlı Müslüman mültecilerin Bhasan Char Adası'na yerleştirilmesinden endişeli - Son Dakika


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