ABD Aralık Ayında Petrol Üretiminde Dünya 1'incisi Oldu

Dünya petrol piyasasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Aralık ayında en büyük petrol üretcisi günlük 11,6 milyon varille ABD olurken, Rusya Suudi Arabistan 'ı geçip 10,7 milyon varillle ikinci sırada yer aldı. Öte yandan ABD ve AB'nin yaptırımlarının, Rusya ekonomisinin belkemiğini oluşturan petrol ve doğalgaz sektörüne darbe vurması bekleniyor…Novıye İzvestiya gazetesinin haberine göre bazı uzmanlar, yaptırımların etkisiyle Rusya'da petrol ve doğalgaz üretiminin giderek daha zor hale geleceğini öngörüyor. Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığı raporunda, 2016-2017 yıllarında Rusya'da tek bir yeni büyük doğalgaz yatağının bile faaliyete geçirilmediği ve Kuzey Kutbu'ndaki doğalgaz arama çalışmalarının da sonlandırıldığı belirtiliyor.Ohotsk Denizi'nde, Sahalin sıvılaştırılmış doğalgaz üretim fabrikasına gaz tedarik etmek amacıyla yapılan doğalgaz çıkarma çalışmalarının yaptırımlar nedeniyle 2023 yılına ertelendiği, Yamalo-Nenetsk'te Yujno-Tambeyskoye doğalgaz yatağındaki faaliyetlerin de aynı nedenle durdurulduğu hatırlatılıyor. Gazprom 'un Kaliningrad 'daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminalinin açılışının ertelenmesi, Lukoil 'in ve Exxon Neftegaz Limited konsorsiyumunun "Sahalin-1" projesi için üretimini azaltması, Rosneft'in "Russkoye" petrol yatağının açılışının ertelenebileceğini açıklaması ve birçok petrol yatağında çalışmaların durdurulması da yaptırımların olumsuz etkileri olarak sıralanıyor.Rusya'nın dünyada en fazla bilinen petrol rezervine sahip olan sekizinci ülke olduğunu belirten uzmanlar, ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminde Batı'nın teknolojilerine ihtiyaç duyduğunun altını çiziyor. Rusya'nın petrol üretiminin 2025 yılında bugüne göre yüzde 5, 2030'da yüzde 10 azalabileceği tahmin ediliyor.