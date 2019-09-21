Son Dakika Haberleri: ABD, Aramco saldırısı sonrası Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
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ABD, Aramco saldırısı sonrası Suudi Arabistan'a asker gönderiyor

16 dakika önce

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump körfez ülkesini hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla Amerikan askerlerini gönderilmesi kararını onayladı

ABD, Aramco saldırısı sonrası Suudi Arabistan'a asker gönderiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından bu ülkenin hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla asker gönderme kararı aldı.


Pentagon'dan yapılan açıklamada gönderilecek askerin sınırlı sayıda olup ana görevlerinin savunma olacağın belirtildi. Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford gönderilecek asker sayısı ile ilgili net bir bilgi vermezken binlerle ifade edilmeyeceğini vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:30 
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