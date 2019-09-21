ABD, Aramco saldırısı sonrası Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
16 dakika önce
Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump körfez ülkesini hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla Amerikan askerlerini gönderilmesi kararını onayladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından bu ülkenin hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla asker gönderme kararı aldı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada gönderilecek askerin sınırlı sayıda olup ana görevlerinin savunma olacağın belirtildi. Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford gönderilecek asker sayısı ile ilgili net bir bilgi vermezken binlerle ifade edilmeyeceğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:30
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