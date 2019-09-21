ABD, Aramco saldırısı sonrası Suudi Arabistan'a asker gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından bu ülkenin hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla asker gönderme kararı aldı.



Pentagon'dan yapılan açıklamada gönderilecek askerin sınırlı sayıda olup ana görevlerinin savunma olacağın belirtildi. Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford gönderilecek asker sayısı ile ilgili net bir bilgi vermezken binlerle ifade edilmeyeceğini vurguladı.