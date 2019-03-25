Son Dakika Haberleri: ABD Arapların Ana Düşmanı Oldu"

ABD Arapların Ana Düşmanı Oldu"

11 dakika önce

Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.

ABD Arapların Ana Düşmanı Oldu
Beşşar Esed rejimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in işgalini resmen tanıyan kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın "ABD'yi Arapların ana düşmanı" yaptığını öne sürdü.

Rejimin dışişleri bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkilinin, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, "ABD Başkanı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bariz bir saldırıyla, işgal altındaki Suriye toprağı Golan'ın 'Siyonist işgal varlığına' eklendiğini kabul etti. Karar, ABD ve İsrail'in Arap milletine karşı düşmanlıkla kurdukları organik ittifakın somut göstergesi oldu ve ABD'yi Arapların temel düşmanı haline getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Rejim, Trump'ın 21 Mart'taki "Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi" mesajına da aynı şekilde tepki vermişti.

Suriyeli muhalifler ise Golan'ın Suriye toprağı ve Trump'ın çağrısının uluslararası hukuka aykırı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:29 Kaynak: AA

İsrail, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:40:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Arapların Ana Düşmanı Oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]