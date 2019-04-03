Son Dakika Haberleri: ABD Artık Karar Vermeli"

ABD Artık Karar Vermeli"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el elemi verecek" dedi.

ABD Artık Karar Vermeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el elemi verecek" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna cevap olarak Twitter hesabından, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?" paylaşımını yaptı.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

fuat oktay, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi: Ben İstanbulluya Huzur Getirdim!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Artık Karar Vermeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]