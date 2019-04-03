Son Dakika Haberleri: ABD Artık Karar Vermeli"

ABD Artık Karar Vermeli"

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?

ABD Artık Karar Vermeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna cevap olarak Twitter hesabından, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" paylaşımını yaptı.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

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