ABD Artık Karar Vermeli"
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD
artık karar vermeli. Türkiye
'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
'in Türkiye'nin Rusya
'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna cevap olarak Twitter
hesabından, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" paylaşımını yaptı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:01 Kaynak: İHA
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