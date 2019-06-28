Son Dakika Haberleri: ABD ASKERİ GEMİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ
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ABD ASKERİ GEMİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ

1 saat önce

103 metre uzunluğundaki askeri geminin geçişi sırasında Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

ABD ASKERİ GEMİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ, System.String[]


103 metre uzunluğundaki askeri geminin geçişi sırasında Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.
Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL
ABD Donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD Donanması Askeri Deniz Taşımacılığı Komutanlığına bağlı T-EPF 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' hızlı transfer gemisi, Marmara'dan saat 16.30 sıralarından İstanbul Boğazı'na girdi.
Askeri geminin geçtiği sırada geminin ön bölümlerinde Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.
Arama, kurtarma ve savaş dışı operasyonlara da katılan geminin yaklaşık 312 personeli bulunuyor. 43 deniz mili hıza çıkabilen gemi yakın zamanda Kıbrıs'ta bazı ülkeler ile ortak tatbikata katıldı. 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz'e açıldı.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:46 Kaynak: DHA
Marmara, İstanbul Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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