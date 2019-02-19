ABD Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
ABD Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
ABD
Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi
yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı gemi 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine, 3 saat sonra da Lapseki
'ye ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki gemi, Marmara Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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