ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
55 dakika önce
ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:56 Kaynak: AA
ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
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