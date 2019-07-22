Son Dakika Haberleri: ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

55 dakika önce

ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ABD Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 8 borda numaralı 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma" saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:56 Kaynak: AA
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