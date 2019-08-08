Son Dakika Haberleri: ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 dakika önce

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren 78 borda numaralı "USS Porter" adlı güdümlü füze destroyeri bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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