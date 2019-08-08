ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14 dakika önce
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:00 Kaynak: AA
ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Ege Denizi
yönünden boğaza giren 78 borda numaralı "USS Porter" adlı güdümlü füze destroyeri bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
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