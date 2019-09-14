Son Dakika Haberleri: ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

49 dakika önce

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.


Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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