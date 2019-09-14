ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi 'ne doğru seyrini sürdürdü.

Ege Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı 'ndan geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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