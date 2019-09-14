Abd askeri gemisi istanbul boğazı'ndan geçti
1 saat önce
ABD askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:27 Kaynak: DHA
ABD askeri gemisi İstanbul Boğazı
'ndan geçerek Karadeniz
'e açıldı. Geminin geçişi sırasında iki askerin dürbün ile kıyıyı gözlediği görülürken geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
ABD Donanmasına ait 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' adlı askeri hızlı ikmal gemisi sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı
'ndan geçerek Marmara Denizi
'ne açılmıştı. Askeri gemi saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'ne ulaştı. 103 metre uzunluğundaki ikmal gemisinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu, ön bölümünde iki askerin dürbün ile kıyıyı gözlediği görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz'e açıldı. Hızlı ikmal geminin geçişi ile birlikte ABD bir kez daha Karadeniz'e askeri gemi göndermiş oldu.
Görüntü Dökümü:
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-ABD gemisinden genel ve yakın detaylar
-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü
-Geminin ön ve arka bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerden detay görüntü
-Dürbün ile ABD askerlerinin kıyıyı izlemesi
-Geminin FSM Köprüsü altından geçişi
-Genel ve yakın detaylar
- İstanbul
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