ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
1 saat önce
ANKARA (İHA) –Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin katılımıyla Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:19 Kaynak: İHA
ANKARA (İHA) – Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin katılımıyla Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD Askeri Heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantıya katılmıştı. - ANKARA
ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım