Son Dakika Haberleri: ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

1 saat önce

ANKARA (İHA) –Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin katılımıyla Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.

ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

ANKARA (İHA) – Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD askeri heyetinin katılımıyla Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında toplantı düzenlendi.


Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar kapsamında Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde ABD Askeri Heyetinin de katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. ABD'li heyet dün de Güvenli Bölge faaliyetlerine ilişkin Genelkurmay Karargahı'ndaki toplantıya katılmıştı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu
ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı: Komisyon önerimiz kabul edildi Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD askeri heyeti Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]