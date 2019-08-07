Son Dakika Haberleri: ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
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ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı

19 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı.

ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:43 
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