ABD askeri heyeti ile görüşmeler tamamlandı
19 dakika önce
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı.
Suriye
'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "güvenli bölgeye" yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye
'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:43
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