Son Dakika | ABD askeri heyeti Özbekistan'da
05.04.2021 09:56
Bir son dakika haberine göre ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Strateji, Politika ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak başkanlığındaki askeri heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Strateji, Politika ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak başkanlığındaki askeri heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Strateji, Politika ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Duke Pirak başkanlığındaki askeri heyet, resmi ziyaret için Özbekistan'a geldi. ABD heyeti, ziyaret kapsamında Özbekistan Savunma Bakanının Birinci Yardımcısı Özbekistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Holmuhammedov ile görüştü. Görüşmede iki devlet arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanındaki ilişkilerin durumu değerlendirildi ve geliştirme imkanları ele alındı.
ABD Merkez Kuvvetler heyeti, Semerkant'ta bulunan alt kademe askeri uzmanlar hazırlama merkezi faaliyetini de inceleyecek.
(İHA)
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