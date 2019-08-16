Son Dakika Haberleri: ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret
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ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret

39 dakika önce

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.

ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret, System.String[]
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:02 
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