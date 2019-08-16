ABD askeri heyetinden Genelkurmay Başkanlığına ziyaret
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ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.
ABD Avrupa
Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki heyet, Şanlıurfa
'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genelkurmay Başkanlığını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:02
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