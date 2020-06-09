ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

DEAŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins yaptığı açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Bağdat'taki Taci Hava Üssü'ne iniş yaparken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Caggins, yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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