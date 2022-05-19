ABD Askeri Üssü Kanserojenlerle Dolu Bir Halde Güney Kore'ye İade Edildi - Son Dakika
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ABD Askeri Üssü Kanserojenlerle Dolu Bir Halde Güney Kore'ye İade Edildi

19.05.2022 15:31
ABD Askeri Üssü Kanserojenlerle Dolu Bir Halde Güney Kore'ye İade Edildi

Yongsan'da Güney Kore'ye iade edilen ABD askeri üssünün toprak ve yeraltı suyu kirliliği, bir park için standardı çok aştı ve kanserojenlerle dolu olması nedeniyle halk sağlığı ve güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Yongsan'da Güney Kore'ye iade edilen ABD askeri üssünün toprak ve yeraltı suyu kirliliği, bir park için standardı çok aştı ve kanserojenlerle dolu olması nedeniyle halk sağlığı ve güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

SEUL, 19 Mayıs (Xinhua) -- Yerel bir yayın kuruluşu olan KBS Çarşamba günü, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün kalbinde yer alan ve ABD Kore Kuvvetleri'nin (USFK) Güney Kore'ye iade ettiği bölümü olan Yongsan'daki ABD askeri üssünün kanserojen maddelerle dolu olduğunun ortaya çıktığını duyurdu. Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, USFK'nin Şubat ayında iade ettiği Yongsan garnizonunun bir parçası olan South Post'taki konutların çevresinde tespit edilen benzen ve fenol seviyesinin bir park için gerekli standarttan sırasıyla 3,4 ve 2,8 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Toplam petrol hidrokarbonu (TPH), standart olandan 29 kat daha yüksek konsantrasyonlarda bulundu. 2004 yılında imzalanan Yongsan üs taşıma anlaşması uyarınca, Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında alanın iadesini başlattı.

Şimdiye kadar toplam alanın yüzde 10'undan biraz fazlası Güney Kore'ye geri verildi. Aralarında Yongsan bölgesindeki USFK karargahının da bulunduğu ABD askeri üsleri, Seul'ün 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek'te yeni bir garnizona taşındı. 10 Mayıs'ta göreve başladıktan hemen sonra ofisini Yongsan'daki önceki savunma bakanlığı binasına taşıyan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Yongsan'da iade edilen ABD askeri garnizon sahasında bir park açmayı planladı. Hükümet, aralarında ABD birlikleri tarafından kullanılan konutlar, okul ve beyzbol stadyumunun bulunduğu arazinin bir kısmını geçici olarak Eylül ayında bir park olarak halka açmak amacıyla, Haziran ayı sonuna kadar devlet başkanlığı ofisinin yakınındaki 548.000 metrekarelik araziyi geri almayı planladı.

ABD Askeri Üssü Kanserojenlerle Dolu Bir Halde Güney Kore'ye İade Edildi

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Yongsan Bölgesi'nin tam bir ekolojik barış parkı olmasını isteyen yerel sakinler Yongsan askeri üssüne bakan basamakların üzerinde duruyor, 26 Aralık 2021. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Bir park için standardı çok aşan alandaki toprak ve yeraltı suyu kirliliği, halk sağlığı ve güvenliği konusunda endişeleri artırdı. Günlük yerel gazete Kyunghyang Shinmun'a göre, Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, araziyi asfalt, prekast beton kaldırım taşı ve çim ile kapatarak ve ayrıca insanların parkta kalabilecekleri süreyi kısıtlayarak kirliliği azaltmak amacıyla geçici önlemler almayı planladı. Gazete, kirli toprak tamamen temizlenmediği için insanların havada kalan tehlikeli maddeleri fiziksel olarak soluyabileceklerini de kaydetti.

ABD askeri üslerindeki kirlilik, ABD'nin kirlenmenin sorumluluğunu almaktan kaçınması nedeniyle, Seul ile Washington arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın kaynağı oldu. Güney Kore, Uluslararası Çevre Hukukuna göre ABD tarafının temizlik masraflarını karşılamasını talep ediyor, ancak ABD hükümetinin yalnızca sağlık açısından acil ve önemli ölçüde tehlikeli olan durumlarda kirliliğin maliyetini karşılayacağını öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşmasını (SOFA) öne süren ABD buna karşı çıkıyor. İki müttefik arasında 1966'da imzalanan SOFA, kirlenmeye sebep olan kaza meydana geldiğinde ne Güney Korelilere ABD askeri üssünü araştırma ya da buraya girme hakkını veriyor ne de Güney Korelilerin bilgi paylaşımını veya bilgiye erişimini garanti ediyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD Askeri Üssü Kanserojenlerle Dolu Bir Halde Güney Kore'ye İade Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Askeri Üssü Kanserojenlerle Dolu Bir Halde Güney Kore'ye İade Edildi - Son Dakika
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