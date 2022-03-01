ABD askerleri Almanya'da - Son Dakika

Askerlerin uçaktan inişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek ABD askeri Almanya'ya geldi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullanmıştı.