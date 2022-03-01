ABD askerleri Almanya'da - Son Dakika
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ABD askerleri Almanya'da

01.03.2022 18:30

Askerlerin uçaktan inişi ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek ABD askeri Almanya'ya geldi.

Askerlerin uçaktan inişi

ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek ABD askeri Almanya'ya geldi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullanmıştı.

ABD askerleri Almanya'da
ABD askerleri Almanya'da
ABD askerleri Almanya'da

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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