ABD Askerleri Arasında İntihar Oranı Son 20 Yılda Keskin Biçimde Yükseldi

Ordudaki kadınların intihar oranı, ulusal ortalamanın iki katı. Siyahi askerlerde ise bu oran, ulusal demografik ortalamanın neredeyse üç katı.

NEW YORK, 13 Haziran (Xinhua) -- ABD haber portalı Slate'te geçen hafta yayınlanan bir yazıda, ABD askerleri arasındaki intihar oranın son 20 yılda tavan yaptığı, yalnızca teröre karşı küresel savaş sırasında görev yapan 30.177'den fazla asker ve eski askerin intihar ederek öldüğü ve bu rakamın bu dönemde savaşta hayatını kaybeden asker sayısının dört katı olduğu belirtildi. "Ordu İntiharları Önleme Çabasında Yaptığı Bariz Hatayı Sürdürüyor" başlıklı haberde, "Son beş yılda muvazzaf askerler arasındaki intihar oranı yüzde 41 arttı" denildi2020 yılında ülkenin intihar oranı yüzde 6 düşerken asker intiharlarının oranı yüzde 16 arttı. Habere göre, ABD Ordusu'ndaki intihar oranı 100 yılı aşkın süredir görülen en yüksek oran.

Haberde "Ordudaki kadınların intihar oranı ulusal ortalamanın iki katı. Siyahi askerlerin intihar oranı ise ulusal demografik ortalamanın neredeyse üç katı" denildi. Habere göre bazı kesimler, asker ve eski askerlerin büyük oranda silah sahibi olmasının bu krizin oluşmasında itici güç olmuş olabileceği yönünde teori geliştirirken "diğerleri, bunun orduya katılanların kendi kusurlarından kaynaklandığını ileri sürüyor ve bu da korkunç bir şekilde, birçok kişinin ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak asker disiplini veya cesaret eksikliğini suçladığı geçmişi hatırlatıyor."