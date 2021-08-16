Son dakika haber... Binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Afganistan'da ülkeden ayrılmak isteyen binlerce sivilin akın ettiği ve ABD askerlerinin havaya ateş açtığı Kabil Uluslararası Havalimanı'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte panik havası sürüyor.

Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin, ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu mu yoksa izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.

Halk akşamdan beri havaalanına akın ediyor

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik yaşanıyor.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmişti.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havalimanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açmıştı.

Taliban'dan uçuş yapılmayacak açıklaması

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, herkesin evlerine dönmesini istemiş ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıklamıştı.

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade edilmişti.