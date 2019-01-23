ABD Askerleri İçin Güney Kore'den Yüzde 41 Zam İstedi

– ABD yönetimi, Güney Kore'de bulunan ABD askerleri için Güney Kore yönetiminden yüzde 41 zamma denk gelen ek 1.2 milyar dolar talep etti.

– ABD yönetimi, Güney Kore'de bulunan ABD askerleri için Güney Kore yönetiminden yüzde 41 zamma denk gelen ek 1.2 milyar dolar talep etti.



Güney Kore resmi haber merkezi Yonhap'ta yer alan habere göre, bir devlet yetkilisi şunları söyledi:



"Güney Kore yönetimi, halkının psikolojik Maginot Hattı olarak, ABD askeri kuvvetlerine olan katkısının 1 trilyon wonu (887 milyon dolar) geçmemesi gerektiği görüşünü koruyor."



ABD ve Güney Kore, geçen yıl başlayan ve Özel Önlem Anlaşması (Special Measures Agreement) ve Kore Savaşı'ndan bu yana Kore Yarımadası'nda bulunan ABD askerlerinin finansmanları görüşmelerine devam ederken, söz konusu görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.



ABD ve Güney Kore arasında 2014 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Güney Kore yalnızca 2018'de ABD'ye 960 milyon won (850 milyon dolar) vermişti. ABD söz konusu finansman talebinin yanında ayrıca, yeni anlaşmanın bir yıl daha uzatılmasını isterken, Güney Kore bu talebe de karşı çıkıyor.

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