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ABD askerleri İdlib'de operasyon düzenliyor - Son Dakika

ABD askerleri İdlib'de operasyon düzenliyor

03.02.2022 02:44
ABD askerleri İdlib'de operasyon düzenliyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon girişiminde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon girişiminde bulunuyor.

İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve, muhaliflere ait uçak gözlem evinin ABD'ye ait olduğunu belirttiği helikopterden gece saat 01.20 sularında indirme harekatı başlatıldı.

Anons yaparak evin boşaltılmasını isteyen askerler, 01.50'de kimliği henüz belirlenemeyen şahsın bulunduğu evin etrafını sardı.

Askerlerin etrafını sardığı evin yakınlarından silah sesleri duyuldu.

Operasyon girişimiyle ilgili ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu şahsın ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'de benzer bir operasyonla, DEAŞ teröristbaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD askerleri İdlib'de operasyon düzenliyor - Son Dakika


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