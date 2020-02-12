ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü - Son Dakika

ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü

6 saat önce

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı'nın doğusundaki Hirbet Amo köyünde ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalışan rejim güçleri ile ABD askerleri arasında yaşanan çatışmada bir rejim unsuru öldürüldü.

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı'nın doğusundaki Hirbet Amo köyünde ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalışan rejim güçleri ile ABD askerleri arasında yaşanan çatışmada bir rejim unsuru öldürüldü.

Rejim güçleri Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyünde ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalışırken ABD askerleri ile çtışma yaşandı. ABD askerleri, kendilerini durduran Esed rejimi güçlerine ateş açarak bir rejim unsurunu öldürdü. Olay sırasında müdahale eden ABD savaş uçakları bölgede rejime ait iki bölgeye hava saldırısı düzenledi. Yaşanan olayın ardından ABD konvoyunun bölgeden çekildiği görüldü.

(İHA)

ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu
Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türk askeri İdlib'de kendini savunma hakkına sahip ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:29:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]