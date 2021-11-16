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ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı - Son Dakika

ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı

16.11.2021 10:04

ABD donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi Karadeniz'den ayrılarak İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. ABD gemisinin Boğaz'dan geçtiği sırada askerlerin İstanbul'a meraklı bakışları gözlendi.

Karadeniz'den ayrılan DDG 78 Borda numaralı savaş gemisi İstanbul'dan geçti. Bu sırada askerlerin Boğaz'a meraklı bakışları da dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA ASKER VARDI

ABD Donanmasına ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altına yaklaşan gemide çok sayıda ABD askerinin olduğu gözlendi.

İSTANBUL'A HAYRAN KALDILAR

Geminin boğazdan geçişi sırasında askerlerin boğazı izledikleri görülürken, gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar bölge Komutanlığı botları eşlik etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Savaş Gemisi, Karadeniz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı - Son Dakika


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