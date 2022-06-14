ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı

14.06.2022 23:13
ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı

ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerler, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki tahliye uçuşu sırasında meydana gelen can kayıpları ile ilgili başlatılan soruşturmanın ardından aklandı.

ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerler, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'deki tahliye uçuşu sırasında meydana gelen can kayıpları ile ilgili başlatılan soruşturmanın ardından aklandı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den yapılan tahliye uçuşları sırasında uçağın iniş takımlarında bulunan insan kalıntılarına ek olarak en az 2 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda ABD Hava Kuvvetlerine bağılı askerlerin "düzenlemelere uyumlu" olduğu belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi sözcüsü Linda Card yaptığı açıklamada, uçuş ekibinin yaklaşık 10 aylık süren bir soruşturmanın ardından aklandığını belirterek, mürettebatın, "kaynakların kısıtlı olduğu eşi görülmemiş bir tahliye sırasında, olaya özel geçerli uygulanabilir kurallara ve genel silahlı çatışma yasasına uygun hareket ettiğini" ifade etti.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek ise yaptığı açıklamada, olayın "trajik" olduğunu ifade ederek, olay sırasında mürettebatın, uçağın güvenliğini sağlamak için uçuş durumuna geçtiğini belirtti.

Afganistan'dan kaçmak isteyen binlerce kişi ABD uçağına akın etmişti

Geçtiğimiz yıl Afganistan'dan düzenlenen tahliye operasyonları sırasında ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 Globemaster III tipi askeri kargo uçağı, bölgeden tahliye edilmek isteyen Afgan siviller uçağın etrafındayken kalkış yapmıştı. Uçağın kanadına tutunarak kaçmaya çalışan en az 2 kişi, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü görülmüştü.

ABD Hava kuvvetleri olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, mürettebatın "uçağın etrafındaki güvenlik durumunun hızla kötüleşmesi" nedeniyle havaalanından hızlı bir şekilde ayrılmak zorunda kaldığını belirtmişti. - WASHINGTON

ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı
ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Kabil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:07 Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 23:29:42. #1.13#
SON DAKİKA: ABD askerleri Kabil'deki ölümcül tahliye uçuşu soruşturmasında aklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement