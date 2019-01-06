Son Dakika Haberleri: ABD Askerleri Kerkük'te 3 Deaş'lıyı Öldürdü

ABD Askerleri Kerkük'te 3 Deaş'lıyı Öldürdü

38 dakika önce

ABD askerlerinin Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Askerleri Kerkük'te 3 Deaş'lıyı Öldürdü, System.String[]
ABD askerlerinin Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Irak basınında yer alan haberde, Havice ilçesine bağlı Mizyeryer köyünde ABD askerleri tarafından DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Havadan paraşütle indirilen ABD özel birlik askerlerinin terör örgütü DEAŞ üyeleriyle doğrudan çatışmaya girdiği ve operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Öldürülen teröristlerin birinin Havice ilçesi ile Kerkük şehri arasındaki elektrik direklerini yıkanların sorumlusu olduğunu belirten kaynaklar, operasyon sırasında yere döşenen bir mayının patladığını ancak ABD askerlerinin yaralanmasına veya ölmesine neden olmadığını bildirdi.

Operasyonla ilgili Kerkük'teki yerel yönetim ve Irak hükümeti tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Kerkük, Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa
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