ABD askerleri, Pokemon'larını geride bırakarak Afganistan'dan çekildi! - Son Dakika
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ABD askerleri, Pokemon'larını geride bırakarak Afganistan'dan çekildi!

05.07.2021 15:25
ABD askerleri, Pokemon'larını geride bırakarak Afganistan'dan çekildi!

Amerikan ve NATO birlikleri, 20 yıl önce konuşlandıkları Afganistan'dan çekiliyor. Pokemon topluluğuna ev sahipliği yapan Bagram Havaalanı resmen kapatıldı. İşte detaylar!

Bu sürecin önemli parçası olan Bagram Havaalanı, geçtiğimiz hafta resmen kapatıldı. Bir zamanlar ülkedeki en büyük ABD üssü olan havaalanı, aynı zamanda büyük bir Pokemon topluluğuna ev sahipliği
Birkaç Pokemon Go spor salonunu ve yüzlerce Pokemon Go oyuncusunu bünyesinde barındıran Bagram Hava Üssü, askerlerin boş vakitlerinde eğlenceli zamanlar geçirmesini sağladığı gibi yeni arkadaşlar edinmelerine imkan tanıyordu.

ABD askerleri, Pokemon'larını geride bırakarak <a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a>'dan çekildi!

Havaalanında görev yapan askerlerden biri şöyle diyor: "Savaş bölgesinin ortasında tamamen yabancı biriyle Pokemon gibi bir şey hakkında sohbet başlatabilmek, sosyal kalmanın harika bir yoluydu.

Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından üssün kontrolü yerel Afgan güçlerine devredildi. Bir zamanlar çetin mücadelelere sahne olan Pokemon Go spor salonları sahipsiz kaldığı için "kayıp" Pokemon olasılığı da artmış oldu.

ABD askerleri, Pokemon'larını geride bırakarak Afganistan'dan çekildi!

Birlikler ayrıldıktan sonra Bagram'dan gelen görüntüler, normalde kolayca yenilen, düşük seviyeli bazı Pokemon'ları gösteriyor. ABD ile koalisyon güçlerinin 20 yıla yakın bir süre boyunca kullandığı hava üssü, içinde saklı kalan Pokemon'larla birlikte artık Afganistan hükümeti tarafından kullanılıyor. Anlayacağınız kayıp Pokemon'lardan bundan sonra Afgan askerleri sorumlu.

İlk kez Temmuz 2016'de yayınlanan Pokemon Go, çıktığı dönemde bütün dünyada müthiş bir yankı uyandırmıştı. Daha önce ülkemizdeki uygulama mağazalarından indirilemeyen oyun, 5 yıllık bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde de Geçtiğimiz ay itibarıyla erişime açılan Pokemon Go'yu ve üzerinden indirebilirsiniz.

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar ABD askerleri, Pokemon'larını geride bırakarak Afganistan'dan çekildi! - Son Dakika


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