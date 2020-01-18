ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi - Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi

6 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

Haseke'nin kuzeydoğusunda YPG/ PKK işgalinde olan Rümeylan beldesindeki petrol sahasında ABD ile Rusya'nın çekişmesi sürüyor. AA'nın güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askeri devriyesinin yolunu kesti.

GERGİNLİK YAŞANDI

ABD askerlerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.

RUS KONVOYU 3 GÜN ÖNCE DE ENGELLENMİŞTİ

YPG/PKK'lı teröristler de 3 gün önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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