ABD Askerleri, Suriye'den Irak'a Geçti
55 dakika önce
Suriye'den çekilen bir grup ABD askerinin, Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne geçtiği bildirildi.
Suriye
'den çekilen bir grup ABD
askerinin, Irak
'ın batısında yer alan Anbar
ilindeki Aynul Esed üssüne geçtiği bildirildi.
Irak istihbaratından bir kaynak, Suriye'den çekilen bir grup ABD askerinin Anbar ilinin batısındaki Amerikan Aynul Esed askeri üssüne kaydırıldığını ileri sürdü. Öte yandan Anbar kentindeki bazı güvenlik kaynakları, Irak'ın Kaim sınır kapısından Anbar iline geldiğini ve oradan da Amerikan askerlerinin bulunduğu Aynul Esed askeri üssüne geçtiğini doğruladı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:26 Kaynak: İHA
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