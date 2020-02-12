ABD askerleri, Suriye'nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları... - Son Dakika

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ABD askerleri, Suriye'nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları...
6 saat önce
ABD askerleri, Suriye'nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:08 Kaynak: AA
ABD askerleri, Suriye'nin Haseke bölgesinde kendilerini durduran Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları arbedede 1 rejim unsurunu öldürdü.
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