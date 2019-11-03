Son Dakika Haberleri: Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye
Son Dakika Güncel Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

7 saat önce

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriyeABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

ABD askerleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken, görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araç ile YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)

Abd askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:47 Kaynak: DHA
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