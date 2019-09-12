ABD askerlerinin YPG/ PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.



PKK/YPG terör örgütü ile ABD tarafından kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi medya hesabında DEAŞ'a karşı mücadele etmek için düzenlenen ortak eğitimin videosunu paylaştı. Paylaşımda, "Komando adayları, 3 Ağustos tarihinde Suriye'de bir odayı temizliyor. CJTFOIR gücü adayları, yaz dönemi eğitiminin kısmı olarak kentsel arazi askeri operasyonlarında eğitim verdi" ifadeleri kullanıldı.



ABD ve PKK/YPG'nin son birkaç ay içinde çoğu Arap yaklaşık 700 teröriste eğitim verdiği ve teröristlerin daha sonra PKK/YPG saflarına katıldıkları kaydedildi. Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındığı öğrenildi. - ŞAM