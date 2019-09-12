Son Dakika Haberleri: ABD askerlerinden PKK/YPG teröristlerine eğitim
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ABD askerlerinden PKK/YPG teröristlerine eğitim

15 dakika önce

ABD askerlerinin YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.

ABD askerlerinin YPG/ PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin görüntüleri ortaya çıktı.

PKK/YPG terör örgütü ile ABD tarafından kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi medya hesabında DEAŞ'a karşı mücadele etmek için düzenlenen ortak eğitimin videosunu paylaştı. Paylaşımda, "Komando adayları, 3 Ağustos tarihinde Suriye'de bir odayı temizliyor. CJTFOIR gücü adayları, yaz dönemi eğitiminin kısmı olarak kentsel arazi askeri operasyonlarında eğitim verdi" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve PKK/YPG'nin son birkaç ay içinde çoğu Arap yaklaşık 700 teröriste eğitim verdiği ve teröristlerin daha sonra PKK/YPG saflarına katıldıkları kaydedildi. Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındığı öğrenildi.

(İHA)

ABD askerlerinden PKK/YPG teröristlerine eğitim

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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ABD'den skandal paylaşım: Teröristlerin eğitim videosunu yayınladılar
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