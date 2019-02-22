Son Dakika Haberleri: ABD Askerlerine Ait Olduğu Düşünülen Konvoy Kamışlı'dan Geçti

ABD Askerlerine Ait Olduğu Düşünülen Konvoy Kamışlı'dan Geçti

28 dakika önce

ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği değerlendirilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırın sıfır noktasından görüntülendi.

ABD Askerlerine Ait Olduğu Düşünülen Konvoy Kamışlı'dan Geçti, System.String[]
ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği değerlendirilen 250 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırın sıfır noktasından görüntülendi.

ABD tarafından gönderildiği tahmin edilen üzerleri çadır ve brandalarla kapalı yaklaşık 250 araçtan oluşan konvoy, gece saat 23.00 sıralarında, Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri ve kapalı kasa tırlardan oluştuğu gözlendi.

Kamışlı çevre yolundan geçen konvoyun Suriye'nin iç kesimlerine doğru gittiği görüldü. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

Irak, Mardin, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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