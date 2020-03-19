Son Dakika › Güncel › ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi
6 saat önce
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.
Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı El-Kaim Askeri Üssü'nü ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı koalisyon güçlerinden teslim aldı.
Kaim Askeri Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde, Irak tarafından 32.Tugay Komutanı Ahmet Kazım hazır bulundu.
El-Kaim Üssü'nde bulunan yabancı güçlerin de Suriye'ye çekildiği iddia edildi.
Irak'taki koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Musul'daki Kayyara Üssü ile Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:02 Kaynak: AA
Son Dakika Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi