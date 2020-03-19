ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi - Son Dakika

ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi

6 saat önce

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekildiği Kaim Askeri Üssü'nde kontrolün Irak güçlerine geçtiğini belirtti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekildiği Kaim Askeri Üssü'nde kontrolün Irak güçlerine geçtiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan, Hafaci, "Kaim Askeri Üssü'nde bulunan koalisyon güçleri çekildi ve yerini Irak askeri güçlerine bıraktı." dedi.

Söz konusu bölgede bulunan güçlerin karada savaşma değil, Irak güçlerine eğitim desteği verme görevinde bulunduğunu dile getiren Hafaci, "DEAŞ, ülke topraklarımızdan püskürtüldü. Askerlerimiz bölgenin güvenliğini kontrol altına alma gücüne sahip. Koalisyon güçleri, askeri, idari ve lojistik anlamdaki mühimmatı da Irak tarafına teslim etti." diye konuştu.

"Diğer üslerden de çekilecekler"

Iraklı Sözcü, Kaim'deki durumun koalisyon güçlerinin çekilmesinin başlangıcını oluşturduğunu ifade ederek, Musul'daki Kayyara ve diğer bazı üslerden de yakında çekilmenin söz konusu olacağını kaydetti.

Öte yandan Iraklı askeri bir kaynak ABD askerlerinin Suriye'ye geçeceğini iddia etti.

Koalisyon güçlerinin Kaim'den çekilmesi nedeniyle yarın üste askeri tören düzenlenecek.

Irak'ta ABD'ye bağlı 9 askeri üs bulunuyor. Bağdat'taki Taci Askeri Üssü'ne son zamanlarda üç kez füzeli saldırı düzenlenmiş, Kaim Askeri Üssü de aynı şekilde son aylarda çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmıştı.

ABD askerlerinin çekildiği Irak'taki Kaim Üssü'nde devir teslim töreni düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:06 Kaynak: AA

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