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ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü - Son Dakika

ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü

03.02.2022 09:52

ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD askerlerinin İdlib'te düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi öldü.

AA muhabiri, ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda enkaza dönen evi görüntüledi.

AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "12.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." dedi.

-Operasyon gece 1.20 sularında başladı

İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve, muhaliflere ait uçak gözlem evinin ABD'ye ait olduğunu belirttiği helikopterden gece saat 01.20 sularında indirme harekatı başlatıldı.

Anons yaparak evin boşaltılmasını isteyen askerler, 01.50'de kimliği henüz belirlenemeyen şahsın bulunduğu evin etrafını sardı.

Askerlerin etrafını sardığı evin yakınlarından silah sesleri duyuldu.

Operasyon girişimiyle ilgili ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu şahsın ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.

Bölgedeki kaynaklar, operasyon düzenlenen şahsın örgütün tepe ismi Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu düşünüyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'de benzer bir operasyonla, DEAŞ teröristbaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü
ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü
ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda 9 kişi öldü - Son Dakika


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