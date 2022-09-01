Video: Afgan Halkı: ABD Bize İyi Hiçbir Şey Bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Afgan Halkı: ABD Bize İyi Hiçbir Şey Bırakmadı

01.09.2022 18:32
Video: Afgan Halkı: ABD Bize İyi Hiçbir Şey Bırakmadı

ABD askerlerinin son grubunun 30 Ağustos 2021'de gece yarısı Afganistan'dan ayrılmasından bu yana bir yıl geçti.

ABD askerlerinin son grubunun 30 Ağustos 2021'de gece yarısı Afganistan'dan ayrılmasından bu yana bir yıl geçti. 20 yıllık savaş, istikrarsız ülkeye korkunç bir miras bıraktı.

ABD, New York ve Washington D.C.'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'ı El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i barındırmakla suçladı ve 2001 Ekim ayında bu ülkeyi işgal etti.

O zamandan bu yana Afgan halkının yaşamı tamamen değişti.

Yaklaşık 3 milyon Afgan çocuk, ailelerini desteklemek amacıyla para kazanmak için okulu bıraktı.

ALYAS, Dondurma satıcısı:

"Sokakta dondurma satmaktansa okulda olmayı tercih ederim."

30.000'den fazla sivil hayatını kaybetti ve yaklaşık 11 milyon insan mülteci durumuna düşürüldü.

MAWLADAD, Panjwai bölgesi yerel köylüsü:

"ABD askerleri bize ölüm, sefalet ve yoksulluktan başka bir şey bırakmadı. Ama Afgan halkına her zaman yalan söylüyorlardı."

DAD MOHAMMAD, Panjwai bölgesi yerel köylüsü:

"Umarım onlar (Amerikalılar) bir daha geri dönmezler. Ülkemizi mahvettiler, bizi yoksullaştırdılar. Köyümüzü bombalayan insansız hava aracının sesini hala hatırlıyoruz. Onlar (ABD) evlerimizi yapmadılar, ama evlerimizi yıktılar."

Najibullah Jami, Kabil Üniversitesi'nde bir profesör. Onun gözünde, demokrasi adına ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığı, savaştan zarar gören bu ülkeye yalnızca istikrarsızlık ve şiddet getirdi.

NAJİBULLAH JAMİ, Kabil Üniversitesi'nde profesör:

"ABD, Afgan halkının yaşamına iyi hiçbir şey bırakmadı. Afganistan'da siyasi, ekonomik, ulus inşası ve sistem inşası sektörlerine reformlar getirmedi. Aksine, 20 yıllık varlıklarıyla Afgan toplumunun sefaleti eskisi gibi kaldı. Güvenimizi ve inancımızı yok ettiler. Demokrasi adına istikrarsızlık başlattılar, hükümetleri devirdiler ve çatışmaları körüklediler. Son yirmi yılda bizi bombaladılar. Hava saldırıları düzenlediler. Yüzlerce hapishaneleri vardı. Bütün bunlar Afganlarda ruhsal sorunlara neden oldu. ABD, Afganistan'da sadece kendi çıkarları için olan varlığıyla bir işgalci ve bir emperyalistti. Ayrıca ABD, dünya sistemini de istikrarsızlaştırıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Onlar ülkelere özgürlük yerine ölümler ve lanetler getirdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Singapurlu Akademisyene Göre Çin Ekonomisi Ters Rüzgarlara Rağmen İvme Kazanacak Singapurlu Akademisyene Göre Çin Ekonomisi Ters Rüzgarlara Rağmen İvme Kazanacak
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Afgan Halkı: ABD Bize İyi Hiçbir Şey Bırakmadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:32:38. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Afgan Halkı: ABD Bize İyi Hiçbir Şey Bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement