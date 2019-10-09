Son Dakika Haberleri: "ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı"
Son Dakika Güncel 'ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı'

"ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı"

58 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini ve 50 askerlerinin bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini ve 50 askerlerinin bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

Trump, Twitter hesabında ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Çeşitli gruplar arasındaki çatışma yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği yakalanan DEAŞ savaşçılarının sorumluluğunu üstlenmeli. Aptalca sonu gelmeyen savaşlar bizim için bitiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump dün de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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