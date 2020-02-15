ABD, Avrupa'dan ithal ettiği Airbus uçakları için gümrük tarifesini artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, Avrupa'dan ithal ettiği Airbus uçakları için gümrük tarifesini artırıyor - Son Dakika Dünya

ABD, Avrupa'dan ithal ettiği Airbus uçakları için gümrük tarifesini artırıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nden ithal ettiği Airbus uçaklarındaki gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkartacak. ABD’nin bu yeni uygulaması, 18 Mart tarihinde başlayacak.

ABD, Avrupa'dan ithal ettiği Airbus uçakları için gümrük tarifesini artırıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği'nden (AB) ithal ettiği Airbus uçaklarındaki gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartacak. ABD'nin bu yeni uygulaması, 18 Mart tarihinde başlayacak.


ABD, ekim ayında Avrupalı ürünlere uyguladığı tarifeyle Airbus için gümrük vergisini yüzde 10'a çıkartmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:02 
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