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ABD, Avrupa'dan ithal ettiği Airbus uçakları için gümrük tarifesini artırıyor
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nden ithal ettiği Airbus uçaklarındaki gümrük tarifesini yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkartacak. ABD’nin bu yeni uygulaması, 18 Mart tarihinde başlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği'nden (AB) ithal ettiği Airbus uçaklarındaki gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartacak. ABD'nin bu yeni uygulaması, 18 Mart tarihinde başlayacak.
ABD, ekim ayında Avrupalı ürünlere uyguladığı tarifeyle Airbus için gümrük vergisini yüzde 10'a çıkartmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:02
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