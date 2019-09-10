ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı...
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ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Genelkurmay'daki temasları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:20 Kaynak: AA
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Genelkurmay'daki temasları tamamlandı.
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